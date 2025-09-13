Les Soirées Beezoo à Oloron cinquième édition Terasse Pedro Tramullas Oloron-Sainte-Marie

Terasse Pedro Tramullas Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

La cinquième édition de Beezoo Oloron est lancée pure fun dans un lieu magnifique, la Terrasse Pedro Tramullas ( Médiathèque des Gaves d’Oloron ).

Que des sourires et des bonnes vibes en dansant sur des sons House, Techno et Drum ‘n Bass avec le UK DJ de renommée internationale, I. SEE. DIESEL et l’invité spécial, Illaman ( MC DNC & Dubstep ).

Rassemblons-nous et faisons la fête !

Un seul mot d’ordre bienveillance, joie et énergie partagée.

Bar et restauration sur place. Places limitées à 300. .

Terasse Pedro Tramullas Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

