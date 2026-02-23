Les Soirées Bleues Harcanville

Les Soirées Bleues

Route de la Belle Épine Harcanville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27

Rendez-vous , , au cœur des champs de lin du Plateau de Caux Tourisme

– ́ ’ ́ ́ !

️ Dîner gastronomique signé La toile de lin

Ambiance musicale

Décor naturel exceptionnel dans une parcelle de lin de la SCEA Depilliers .

Route de la Belle Épine Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 37 51 33

English : Les Soirées Bleues

