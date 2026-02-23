Les Soirées Bleues Harcanville
Les Soirées Bleues Harcanville vendredi 19 juin 2026.
Les Soirées Bleues
Route de la Belle Épine Harcanville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27
Rendez-vous , , au cœur des champs de lin du Plateau de Caux Tourisme
– ́ ’ ́ ́ !
️ Dîner gastronomique signé La toile de lin
Ambiance musicale
Décor naturel exceptionnel dans une parcelle de lin de la SCEA Depilliers .
Route de la Belle Épine Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 37 51 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Soirées Bleues
L’événement Les Soirées Bleues Harcanville a été mis à jour le 2026-02-23 par Communauté de communes Plateau de Caux