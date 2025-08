Les Soirées Brasero LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Les Soirées Brasero LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre samedi 9 août 2025.

Les Soirées Brasero

LA MONGIE Col du Tourmalet, en haut du béarnais Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-23

2025-08-09

Soirée repas au brasero au Restaurant l’Etape du Berger tous les samedis du 9 Août au 23 Août sur réservation.

LA MONGIE Col du Tourmalet, en haut du béarnais Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com

English :

Brazier evening meal at Restaurant l’Etape du Berger every Saturday from August 9 to August 23, by prior arrangement.

German :

Abendmahlzeit am Feuerkorb im Restaurant l’Etape du Berger jeden Samstag vom 9. August bis zum 23. August mit Reservierung.

Italiano :

Cena con braciere al ristorante l’Etape du Berger ogni sabato dal 9 agosto al 23 agosto su prenotazione.

Espanol :

Cena a la brasa en el Restaurante l’Etape du Berger todos los sábados del 9 al 23 de agosto, previa reserva.

