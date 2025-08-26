Les soirées classiques du Croisic Le Croisic

Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-08-26 21:00:00

2025-08-26

30e anniversaire des soirées classiques du Croisic qui sont une série de concerts ancrés sur la musique classique allant de la Renaissance au contemporain en passant par les musiques traditionnelles.

Alexei Khorev

Guitare classique

« De J.S.Bach à nos jours »: Bach, Albeniz, Tarrega, Piazzolla

Collecte au profit des artistes .

Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

