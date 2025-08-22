Les soirées d’Afoulki Dîner-concert Swing Manouche Les ateliers du Mascaret Plassac
Les soirées d’Afoulki Dîner-concert Swing Manouche
Les ateliers du Mascaret 21 Route de l’Estuaire Plassac Gironde
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-22
2025-08-22
Dîner Concert Swing Manouche
Venez vivre une belle soirée avec le groupe Swing Manouche
Au menu sangria, buffet campagnard et brochettes marinées
Réservation au 06.80.57.19.46. ou par mail afoulkifrance@gmail.com .
Les ateliers du Mascaret 21 Route de l’Estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 69 81 67
