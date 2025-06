LES SOIREES DE LA CALE – Mayenne 10 juillet 2025 20:30

Début : 2025-07-10 20:30:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.

Keplair | 20 h 30 | Rap / Rock

Keplair est initié par Jérôme au chant et Sébastien à la guitare, deux frères bretons passionnés par la musique depuis toujours. Après être passés par plusieurs groupes de rock locaux, ils se lancent dans un nouveau projet mêlant rock, rap et metal français. Ils font appel à Raphaël à la basse, ami de longue date, qui gère également la rythmique grâce à la MAO.

Kind of Queen | 21 h 30 | Tribute Queen

Pas une imitation, un hommage ! Kind Of Queen s’est engagé sur la voie de l’intensité, de la nuance, de la grandeur et de l’énergie dégagées en studio et sur scène par Queen. De We Will Rock You à We Are The Champions en passant par Another One Bites The Dust, The Show Must Go On ou encore le majestueux Bohemian Rhapsody, les cinq talentueux musiciens de Kind Of Queen vont vous faire revivre la magie et la beauté d’un concert du groupe de Freddie Mercury avec une énergie communicative ! .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

German :

Die Abende in La Cale bestehen aus Konzerten, einem Freiluftkino, einer Bar und kleinen Snacks.

Italiano :

Le serate a La Cale comprendono concerti, un cinema all’aperto, un bar e spuntini.

Espanol :

Las veladas en La Cale incluyen conciertos, cine al aire libre, bar y aperitivos.

