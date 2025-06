LES SOIREES DE LA CALE – Mayenne 14 juillet 2025 18:00

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.

Fanfare et DJ set | À partir de 18h

Profitez d’une ambiance musicale variée avec la Fanfare NoPento qui apportera son énergie festive et déambulatoire, en alternance avec les sets de DJ Manli, qui proposera une sélection musicale éclectique.

Ducky Jim Trio | 20h30 | Bal populaire Rockabilly concert dansant années 60/70

Ces trois musiciens se sont réunis pour une nouvelle aventure musicale à l’automne 2007 décidant de monter un répertoire Rock’n roll, Rockabilly rendant hommage à Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Warren Smith et beaucoup d’autres chanteurs de cette époque. Préparez-vous à replonger dans les années cinquante grâce au son authentique de Ducky Jim Trio .

Feu d’artifice depuis La cale à 23h .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

German :

Die Abende in La Cale bestehen aus Konzerten, einem Freiluftkino, einer Bar und kleinen Snacks.

Italiano :

Le serate a La Cale comprendono concerti, un cinema all’aperto, un bar e spuntini.

Espanol :

Las veladas en La Cale incluyen conciertos, cine al aire libre, bar y aperitivos.

