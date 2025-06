LES SOIREES DE LA CALE – Mayenne 24 juillet 2025 20:30

Mayenne

LES SOIREES DE LA CALE Quai de Waiblingen Mayenne

Début : 2025-07-24 20:30:00

2025-07-24

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.

Chyneski 20h30 | Duo Musique électronique et cuivres

Chyneski est un duo de musique mêlant textures électroniques et instruments acoustiques (trompette, clavier, instruments virtuels et chant). Le projet, au travers d’une fusion de la house, de l’acid, de l’electro et du breakbeat revêt une dimension dansante, orchestrale et cinématique.

Les Fortune Tellers 21h30 | Tribute The Rolling Stones

Plongez dans le mythe Rolling Stones avec Les Fortune Tellers. Ils ont le groove, le grain de folie et la démence qui font que les Rolling Stones sont entrés dans la légende. Un chanteur Performer et Jaggerien en diable . Un duo de guitaristes qui, à eux deux sont imbattables… (comme le dirait Keith Richards). La section rythmique et le clavier portent haut les couleurs du Rock’n’roll et de ce phénomène que sont Les Rolling Stones. .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

German :

Die Abende in La Cale bestehen aus Konzerten, einem Freiluftkino, einer Bar und kleinen Snacks.

Italiano :

Le serate a La Cale comprendono concerti, un cinema all’aperto, un bar e spuntini.

Espanol :

Las veladas en La Cale incluyen conciertos, cine al aire libre, bar y aperitivos.

