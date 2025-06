LES SOIREES DE LA CALE – Mayenne 21 août 2025 20:30

Mayenne

LES SOIREES DE LA CALE Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Début : 2025-08-21 20:30:00

2025-08-21

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.

Emma Mory 20h30 | Variétés internationales

Deux voix, deux guitares, une énergie incroyable ! Ce duo de chanteurs-guitaristes talentueux vous embarque pour un voyage musical vibrant à travers les plus belles chansons de la variété française et internationale. Avec leurs voix envoûtantes et leur complicité sur scène, ils réinventent les classiques avec émotion, groove et une touche résolument personnelle.

Solar Project 21h30 | Afro-pop festif

Depuis huit ans, Solar Project rayonne avec son afro-pop solaire et contagieuse. Les six musiciens nantais enchaînent les concerts à travers la France, partageant une musique festive aux influences métissées. Leur premier album en français, Cœur Éclair, affirme un style vibrant et résolument feel-good. .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

German :

Die Abende in La Cale bestehen aus Konzerten, einem Freiluftkino, einer Bar und kleinen Snacks.

Italiano :

Le serate a La Cale comprendono concerti, un cinema all’aperto, un bar e spuntini.

Espanol :

Las veladas en La Cale incluyen conciertos, cine al aire libre, bar y aperitivos.

L’événement LES SOIREES DE LA CALE Mayenne a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Mayenne Co