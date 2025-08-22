Les soirées de la Gabrière Lingé

Les soirées de la Gabrière

Lingé Indre

Vendredi 2025-08-22 19:00:00

2025-08-22

L’auberge de la Gabrière propose plusieurs soirées à thème durant l’été. Pensez à réserver pour le repas. .

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 80 97

English :

Brazier evening with « le Strict Minimum » duo

German :

Brasero-Abend, der vom Duo « le Strict Minimum » moderiert wird

Italiano :

Serata braciere con il duo « Le Strict Minimum

Espanol :

Noche de brasero con el dúo « le Strict Minimum

mis à jour le 2025-07-30