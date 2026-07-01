AGENDA · Lingé
Les soirées de la Gabrière Lingé
samedi 18 juillet 2026 · Lingé
Informations pratiques
Lingé
Les soirées de la Gabrière
Lingé Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-22
L’auberge de la Gabrière propose plusieurs soirées à thème durant l’été.
L’auberge de la Gabrière propose plusieurs soirées à thème durant l’été. Pensez à réserver pour le repas. .
Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 80 97
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English :
Brazier evening with le Strict Minimum duo
L’événement Les soirées de la Gabrière Lingé a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne