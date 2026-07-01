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AGENDA · Lingé

Les soirées de la Gabrière Lingé

samedi 18 juillet 2026 · Lingé

Les soirées de la Gabrière Lingé

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
36220 Lingé
Département
Indre
Tarif

Lingé

Les soirées de la Gabrière

Lingé Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-22

L’auberge de la Gabrière propose plusieurs soirées à thème durant l’été.
L’auberge de la Gabrière propose plusieurs soirées à thème durant l’été. Pensez à réserver pour le repas.   .

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 80 97 

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English :

Brazier evening with le Strict Minimum duo

L’événement Les soirées de la Gabrière Lingé a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne