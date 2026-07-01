Informations pratiques

Lingé

Les soirées de la Gabrière

Lingé Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-22

L’auberge de la Gabrière propose plusieurs soirées à thème durant l’été.

L’auberge de la Gabrière propose plusieurs soirées à thème durant l’été. Pensez à réserver pour le repas. .

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 80 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brazier evening with le Strict Minimum duo

L’événement Les soirées de la Gabrière Lingé a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne