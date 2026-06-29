Informations pratiques

Gajac

Les soirées de la guinguette

128 Chemin de Serres Gajac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04 2026-09-05

Découvrez le programme de la saison 2026 à la guinguette de la Maison Carraz !

Au programme

03/07 Concert avec Pocket Jazz Duo

04/07 Concert avec 2Play

10/07 Soirée irlandaise avec The Half Pints

11/07 Soirée antillaise

17/07 Concert avec Aca Pulco

18/07 Diffusion de la petite finale Fifa 2026 à 23h

19/07 Diffusion de la grande finale Fifa 2026 à 21h

24/07 Concert avec Merry Mess

25/07 Concert avec Dad & Me

07/08 Concert avec Riff Curl’s

08/07 Soirée antillaise

14/08 Concert avec Ben & Mylène

15/08 Soirée conviviale

21/08 Concert avec Cheche du Tchapaclan

22/08 Soirée conviviale

28/08 Concert avec Le Petit Bal Perdu

29/08 Soirée conviviale

04/09 Soirée conviviale

05/09 Soirée de clôture de la guinguette

Sur réservation. .

128 Chemin de Serres Gajac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 88 63 58

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English : Les soirées de la guinguette

L’événement Les soirées de la guinguette Gajac a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud