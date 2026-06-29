Les soirées de la guinguette Gajac
vendredi 3 juillet 2026 · Gajac
Informations pratiques
Gajac
Les soirées de la guinguette
128 Chemin de Serres Gajac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04 2026-09-05
Découvrez le programme de la saison 2026 à la guinguette de la Maison Carraz !
Au programme
03/07 Concert avec Pocket Jazz Duo
04/07 Concert avec 2Play
10/07 Soirée irlandaise avec The Half Pints
11/07 Soirée antillaise
17/07 Concert avec Aca Pulco
18/07 Diffusion de la petite finale Fifa 2026 à 23h
19/07 Diffusion de la grande finale Fifa 2026 à 21h
24/07 Concert avec Merry Mess
25/07 Concert avec Dad & Me
07/08 Concert avec Riff Curl’s
08/07 Soirée antillaise
14/08 Concert avec Ben & Mylène
15/08 Soirée conviviale
21/08 Concert avec Cheche du Tchapaclan
22/08 Soirée conviviale
28/08 Concert avec Le Petit Bal Perdu
29/08 Soirée conviviale
04/09 Soirée conviviale
05/09 Soirée de clôture de la guinguette
Sur réservation. .
128 Chemin de Serres Gajac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 88 63 58
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English : Les soirées de la guinguette
L’événement Les soirées de la guinguette Gajac a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud