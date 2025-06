Les soirées de la guinguette Le Blanc 27 juin 2025 20:00

Indre

Les soirées de la guinguette Avenue Pierre Mendès France Le Blanc Indre

Début : Samedi 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-08-09

2025-06-27

2025-07-11

2025-07-19

2025-07-25

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

La guinguette anime vos soirées pendant tout l'été. Consultez le programme. Possibilité de restauration sur place.

Avenue Pierre Mendès France

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 25 29 25

English :

The guinguette livens up your evenings with a jazz aperitif.

German :

Das Guinguette belebt den ganzen Sommer über Ihre Abende.

Italiano :

La guinguette animerà le vostre serate con un aperitivo jazz.

Espanol :

La guinguette ameniza las veladas con un aperitivo de jazz.

