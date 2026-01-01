Les soirées de la médiathèque Espace Boris Vian Montluçon
Les soirées de la médiathèque Espace Boris Vian Montluçon vendredi 23 janvier 2026.
Les soirées de la médiathèque
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
Date(s) :
2026-01-23 2026-02-20
Une fois par mois la médiathèque ouvre ses portes jusqu’à 21h l’ensemble des services restent accessibles en plus d’une programmation spéciale.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Once a month, the media library opens its doors until 9pm: all services remain accessible, plus special programming.
L’événement Les soirées de la médiathèque Montluçon a été mis à jour le 2026-01-07 par Montluçon Tourisme