Les soirées de La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne
Les soirées de La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne vendredi 12 juin 2026.
Le Pian-sur-Garonne
Les soirées de La Piolette
Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-08-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-16 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28
12 JUIN Karaoké before guinguette, vins de la propriété, bières & softs à déguster, food truck présent sur place avec La Fourchette en Roue Libre
16 JUIN Diffusion sur écran géant du match France Sénégal. Food truck, boissons fraîches, vins du domaine et bonne humeur au rendez-vous !
Tous les jeudis et vendredis en juillet août, la guinguette du château revient pour une 3ème saison. Retrouvez-nous pour des soirées conviviales au coucher du soleil.
Concerts live
Vins du domaine
Planches à partager
Artistes locaux
Réservation conseillée ! .
Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com
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English : Les soirées de La Piolette
L’événement Les soirées de La Piolette Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud