Les soirées de La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne vendredi 12 juin 2026.

Le Pian-sur-Garonne

Les soirées de La Piolette

Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-16 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28

12 JUIN Karaoké before guinguette, vins de la propriété, bières & softs à déguster, food truck présent sur place avec La Fourchette en Roue Libre

16 JUIN Diffusion sur écran géant du match France Sénégal. Food truck, boissons fraîches, vins du domaine et bonne humeur au rendez-vous !

Tous les jeudis et vendredis en juillet août, la guinguette du château revient pour une 3ème saison. Retrouvez-nous pour des soirées conviviales au coucher du soleil.

Concerts live

Vins du domaine

Planches à partager

Artistes locaux

Réservation conseillée ! .

Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com

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English : Les soirées de La Piolette

L’événement Les soirées de La Piolette Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud