Les Soirées de la Villa Piquart

Villa Piquart 43 Avenue Paul Chandon Épernay Marne

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-13 2026-03-25

Tout public

Les soirées de la Villa Piquart reviennent en ce mois de mars 2026 avec deux conférences animées par Antoine Carenjot, historien des conflits contemporains

Vendredi 13 mars 18H00 Dien Bien Phu, parcours de guerres

A l’occasion du 72e anniversaire du début de la bataille de Dien Bien Phu, la conférence reviendra sur les trajectoires individuelles et collectives des combattants de cet épisode majeur de la guerre d’Indochine, autant que sur le déroulement et les enjeux de celle-ci.

Mercredi 25 mars 18H00 Le colonel Desgratoulet, dans la bataille ou la tempête

De Saint-Cyr au Cameroun, de la campagne de France de 1940 au coup de force japonais en Indochine du 9 mars 1945, de l’Indochine à l’Algérie, le parcours du colonel Desgratoulet, officier des troupes coloniales, offre une plongée complexe dans le défi d’une génération au combat.

Inscriptions obligatoires par mail contact@museevillapiquart.com .

Villa Piquart 43 Avenue Paul Chandon Épernay 51200 Marne Grand Est

