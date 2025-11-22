Les Soirées de l’Auberge Auberge de Jeunesse Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Les Soirées de l’Auberge

Auberge de Jeunesse 24 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Repas, café associatif, jeux, musique. .

Auberge de Jeunesse 24 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr

