Les Soirées de l’Auberge Auberge de Jeunesse Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Les Soirées de l’Auberge Auberge de Jeunesse Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 22 novembre 2025.
Les Soirées de l’Auberge
Auberge de Jeunesse 24 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Repas, café associatif, jeux, musique. .
Auberge de Jeunesse 24 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr
English : Les Soirées de l’Auberge
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Soirées de l’Auberge Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-11-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !