LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ Saint-Geniès-de-Varensal 30 juin 2025 07:00

Hérault

LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-06-30

Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout au long de l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.

Renseignements et réservation au 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal

Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout au long de l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.

Au programme cet été:

4 juillet Moules/frites, animation « le soleil et la lune »

5 juillet: journée Mont Marcou (spéléo) film, réalité virtuelle, animations enfants, petite restauration

12 juillet Théâtre, spectacle mémoriel Fontjun44, Atelier H

25 juillet Crevettes Curry Coco

8 août Moules/frites, animation « Lazy Cat »

13 août Marché Nocturne, spectacle « de l’avant », Cie Yann Lheureux, animation fanfare « Los déglingos »

29 août Encornets farcis

Et tous les lundis, concours de pétanque à 18h avec restauration rapide

Renseignements et réservation au 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal .

Plaisance

Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

English :

The Foyer rural de Plaisance welcomes you all summer long, for music full of laughter, music and good humor.

Information and bookings on 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal

German :

Das Foyer rural de Plaisance empfängt Sie den ganzen Sommer über zu Musik voller Lachen, Musik und guter Laune.

Informationen und Reservierungen unter 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal

Italiano :

Il Foyer rural de Plaisance vi accoglie per tutta l’estate per una musica piena di risate, musica e buon umore.

Informazioni e prenotazioni allo 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal

Espanol :

El Foyer rural de Plaisance le da la bienvenida durante todo el verano para disfrutar de una música llena de risas, música y buen humor.

Información y reservas en el 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal

L’événement LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2025-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB