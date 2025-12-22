Les soirées de l’UPPI Anne de Bretagne, Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

Les soirées de l’UPPI Anne de Bretagne

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13 20:30:00

Date(s) :

2026-01-13

Anne de Bretagne, née à Nantes le 25 janvier 1477 et décédée à Blois le 9 janvier 1514, est la fille du duc François II. À la mort de ce dernier, elle hérite du duché de Bretagne. Elle devient ensuite reine de France à deux reprises une première fois en 1491, à la suite de son mariage avec Charles VIII, puis une seconde fois en 1499, après son union avec Louis XII. .

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 71 98 66 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirées de l’UPPI Anne de Bretagne

L’événement Les soirées de l’UPPI Anne de Bretagne Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2025-12-22 par OT IROISE BRETAGNE