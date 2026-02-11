Les soirées de l’UPPI Projection du film La loi Locmaria-Plouzané
Les soirées de l’UPPI Projection du film La loi Locmaria-Plouzané mardi 10 mars 2026.
Les soirées de l’UPPI Projection du film La loi
Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 18:30:00
fin : 2026-03-10 21:00:00
Date(s) :
2026-03-10
En partenariat avec l’Amicale Laïque de Locmaria-Plouzané, projection du film La loi retraçant le combat de Simone Veil, alors ministre de la santé, pour défendre le projet de loi sur l’IVG. .
Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 71 98 66 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les soirées de l’UPPI Projection du film La loi
L’événement Les soirées de l’UPPI Projection du film La loi Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-02-11 par OT IROISE BRETAGNE