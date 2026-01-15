Les soirées de l’UPPI Sous le nuage d’Hroshima Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

Les soirées de l’UPPI Sous le nuage d’Hroshima

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10 20:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Ce 6 août 1945, il est 2h45 sur le tarmac de la base américaine de l’île de Tinian. Un B29 superforteresse baptisé Enola Gay du nom de la mère du commandant Paul Tibbets, décolle.

Dans la soute, une bombe, 3m50 de long pour un poids de 4 tonnes elle a couté 2 milliards de dollars Little Boy .

Après plus de 5 heures de vol, le ciel est clair au-dessus d’Hiroshima. Les portes de la soute sont ouvertes et Little Boy est larguée, la première bombe atomique. Après 43 secondes de chute, activée par les capteurs d’altitude, la bombe explose à 580 mètres du sol, tuant plusieurs centaines de milliers de personnes et rasant tout dans un rayon de 12 km.

Quelques minutes après l’explosion, Yoshito Matsushige, journaliste photographe se trouve à 2,7 km de l’hypocentre de l’explosion. Bien que légèrement blessé, il saisit son appareil photographique et décide de se rendre au centre-ville. Ce sont les ruines et de très nombreux incendies qui l’oblige à se rendre sur le pont Miyuki. Là, il découvre un groupe de survivants, blessés et en hayons, brûlés plus ou moins grièvement. Il saisit son appareil et prend une photo.

C’est l’histoire extraordinaire de cette photo le sujet de notre soirée un document exceptionnel à ne pas manquer. .

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 71 98 66 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirées de l’UPPI Sous le nuage d’Hroshima

L’événement Les soirées de l’UPPI Sous le nuage d’Hroshima Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-01-15 par OT IROISE BRETAGNE