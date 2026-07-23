Les soirées des Sarabandes Courbillac Courbillac
samedi 29 août 2026 · Courbillac
Informations pratiques
Courbillac
Les soirées des Sarabandes Courbillac
L’Arche La Merci Courbillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Après Les Sarabandes aux Bouchauds et les Sarabandes dans les villages, le festival évolue une nouvelle fois pour aller à la rencontre d’un public encore plus large, dans un format festif, libre et itinérant.
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L’Arche La Merci Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
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English :
After Les Sarabandes aux Bouchauds and Les Sarabandes dans les villages, the festival is evolving once again to reach out to an even wider audience, in a festive, free and itinerant format.
L’événement Les soirées des Sarabandes Courbillac Courbillac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Rouillacais