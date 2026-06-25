Informations pratiques

Mareuil

Les soirées des Sarabandes La Courade

La Courade Mareuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Après Les Sarabandes aux Bouchauds et les Sarabandes dans les villages, le festival évolue une nouvelle fois pour aller à la rencontre d’un public encore plus large, dans un format festif, libre et itinérant.

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La Courade Mareuil 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38

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English :

After Les Sarabandes aux Bouchauds and Les Sarabandes dans les villages, the festival is evolving once again to reach out to an even wider audience, in a festive, free and itinerant format.

L’événement Les soirées des Sarabandes La Courade Mareuil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais