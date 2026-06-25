Les soirées des Sarabandes La Courade Mareuil
samedi 11 juillet 2026 · Mareuil
Informations pratiques
Mareuil
Les soirées des Sarabandes La Courade
La Courade Mareuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Après Les Sarabandes aux Bouchauds et les Sarabandes dans les villages, le festival évolue une nouvelle fois pour aller à la rencontre d’un public encore plus large, dans un format festif, libre et itinérant.
.
La Courade Mareuil 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After Les Sarabandes aux Bouchauds and Les Sarabandes dans les villages, the festival is evolving once again to reach out to an even wider audience, in a festive, free and itinerant format.
L’événement Les soirées des Sarabandes La Courade Mareuil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Mareuil (Charente)
- Escape Game La Face cachée de nos déchets rue des écoles Mareuil 21 juillet 2026