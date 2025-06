Les Soirées du Centre Culturel Eric & Quentin « Papapapapa » Promenade Aristide Briand Cassis 10 octobre 2025 20:30

Bouches-du-Rhône

Les Soirées du Centre Culturel Eric & Quentin « Papapapapa » Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h30. Promenade Aristide Briand Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Être ou ne pas être père ? Telle est la question… que se posent Éric et Quentin dans leur nouveau spectacle.

Si pour Éric, un enfant rime avec angoissant, aliénant ou encore perte d’argent, pour Quentin heureux et tout nouveau papa, c’est au contraire l’espoir de la vie et désormais le fond d’écran, trop chou, de son téléphone.



Des couches sales aux nuits blanches en passant par la joie de découvrir le sourire d’un bébé, “Papapapapa” c’est le regard tendre, acerbe et drôle de deux hommes face à la perspective de la parentalité.



Un spectacle universel où chacun se retrouve, le temps d’un débat avec le public, autour de l’amour et des biberons au lait de chèvre.



Spectacle en intérieur dans la salle plénière de l’Oustau Calendal situé sur le port.

20h00 ouverture des portes.

20h30 Début du spectacle sans entracte. .

Promenade Aristide Briand Oustau Calendal

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 77 73

English :

To be or not to be a father? That’s the question Éric and Quentin ask themselves in their new show.

German :

Vater sein oder nicht Vater sein? Das ist die Frage, die sich Eric und Quentin in ihrer neuen Show stellen.

Italiano :

Essere o non essere padre? Questa è la domanda che Éric e Quentin si pongono nel loro nuovo spettacolo.

Espanol :

¿Ser o no ser padre? Esa es la pregunta que se hacen Éric y Quentin en su nuevo espectáculo.

L’événement Les Soirées du Centre Culturel Eric & Quentin « Papapapapa » Cassis a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de Cassis