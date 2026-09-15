Les soirées du Golden Tulip Martigues Golden Tulip Martigues Martigues

Informations pratiques

Martigues

Les soirées du Golden Tulip Martigues

Vendredi 18 septembre 2026 de 18h à 21h. Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Rendez-vous au Golden Tulip de Martigues pour des soirées festives toute l’année.

Le restaurant Vista organise une soirée sunset avec DJ live.

Au menu : bar à spritz (deux pour le prix d’un).



L’occasion de profiter du rooftop de l’hôtel avec vue sur l’étang de Berre. .

Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 74 36 49 49 contact@goldentulipmartiguesprovence.com

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English :

Head to the Golden Tulip in Martigues for festive evenings all year round.

L’événement Les soirées du Golden Tulip Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues