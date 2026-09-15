Les soirées du Golden Tulip Martigues Golden Tulip Martigues Martigues
vendredi 18 septembre 2026 · Golden Tulip Martigues · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Les soirées du Golden Tulip Martigues
Vendredi 18 septembre 2026 de 18h à 21h. Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous au Golden Tulip de Martigues pour des soirées festives toute l’année.
Le restaurant Vista organise une soirée sunset avec DJ live.
Au menu : bar à spritz (deux pour le prix d’un).
L’occasion de profiter du rooftop de l’hôtel avec vue sur l’étang de Berre. .
Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 74 36 49 49 contact@goldentulipmartiguesprovence.com
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English :
Head to the Golden Tulip in Martigues for festive evenings all year round.
L’événement Les soirées du Golden Tulip Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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