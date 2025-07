Les soirées du lac Miramas

Les soirées du lac Miramas mercredi 16 juillet 2025.

Les soirées du lac

Du 16/07 au 23/07/2025, tous les jours. Plan d’eau Saint-Suspi Miramas Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-23

2025-07-16

Retrouvez une multitude d’animations gratuites sur le village jeunesse pour satisfaire toutes les envies trampolines, karting électrique, bubble foot, archery tag, parkour, kin-ball, challenges d’e-sport, initiations sportives (sport collectif, sport de raquette, arts martiaux), parcours baby, vélos… En libre accès avec présence d’un adulte. Inscription obligatoire sur place à l’accueil. Dès 19h30, profitez d’une ambiance musicale. .

Plan d’eau Saint-Suspi Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 01 31 40 webmaster@mairie-miramas.fr

English :

There’s plenty of free entertainment in the youth village to suit all tastes: trampolines, electric go-karting, bubble soccer, archery tag, parkour…

German :

Im Jugenddorf gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Animationen, um alle Wünsche zu erfüllen: Trampoline, elektrische Go-Karts, Bubble Football, Bogenschießen, Parkour…

Italiano :

Nel villaggio dei giovani c’è un’ampia offerta di intrattenimento gratuito per tutti i gusti: trampolini, go-kart elettrici, bubble football, tiro con l’arco, parkour…

Espanol :

En el pueblo de los jóvenes hay actividades gratuitas para todos los gustos: camas elásticas, karts eléctricos, fútbol burbuja, tiro con arco, parkour…

