Les soirées du lustre Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Les soirées du lustre

Salle Notre Dame 16 Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les soirées du Lustre Késakoesé ?

C’est le joyeux brassage entre une conférence et un cabaret théâtral déjanté !

A chaque soirée c’est une rencontre entre une personnalité qui fait fumer le cortex (écrivains, philosophes, sociologues, historiennes, etc, …) et une équipe artistique composée de comédiens, musiciens ou acrobates.

Les saltimbanques viendront apporter leurs touches de contradiction, de décalage, et d’impertinence dans cette matière grise toute fraîche.

Les thématiques seront électriques, ouvertes, résolument populaires, et on l’espère, nécessaires.

A plaisir de vous voir chez convives, sous le lustre !

Les Urbaindigènes

Trois rencontres drôles et profondes à ne pas manquer !

Buvette et restauration sur place.

Entrée prix libre (pas de CB) .

Salle Notre Dame 16 Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesurbaindigenes@gmail.com

English : Les soirées du lustre

German : Les soirées du lustre

Italiano :

Espanol :

L’événement Les soirées du lustre Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-02-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA