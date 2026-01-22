Les Soirées du Manoir Apéro Divinatoire Le Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val

Les Soirées du Manoir Apéro Divinatoire

Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Manoir de Fumechon vous accueille pour un week-end de rencontres et de découvertes autour de la médiumnité et des énergies, en présence de Henri Biard et de Jessie Valembois.

Démonstrations et conférence, suivies d’un Buffet dînatoire.

Sur inscription uniquement ! .

Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Soirées du Manoir Apéro Divinatoire

L’événement Les Soirées du Manoir Apéro Divinatoire Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux