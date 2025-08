Les Soirées du Musée Musée Mistral Maillane

Les Soirées du Musée Musée Mistral Maillane dimanche 3 août 2025.

Les Soirées du Musée

Du 03/08 au 17/08/2025, le 1er dimanche et le 3ème dimanche du mois le dimanche de 21h à 23h.

Annulé en cas de mauvais temps. Musée Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Durant l’été, d’agréables concerts se déroulent dans le jardin du Musée Frédéric Mistral.

19ème édition des Soirées du Musée dans le jardin du Musée Frédéric Mistral



Cet été, laissez-vous envoûter par deux concerts exceptionnels dans un lieu chargé d’histoire et d’émotion le jardin du musée.

Sous les arbres centenaires et le ciel étoilé, la musique s’invite là où les mots ont longtemps résonné. Un cadre intime, une ambiance unique, et une expérience sensorielle hors du commun.

CONCERT

Le 3 août 2025 à 21h00

Un voyage musical à travers les chefs-d’œuvre de la guitare réalisé par un grand et talentueux musicien. Un concert conférence qui met en lumière les plus grands compositeurs , , , -..

CONCERT

Le 17 août 2025 à 21h00.

Le groupe réinterprète les sons traditionnels avec une approche contemporaine, mêlant les instruments classiques, galoubet, tambourin.. à des influences modernes.

Une soirée vibrante entre tradition et modernité, pour clôturer cette parenthèse artistique.

⚠️Concerts gratuits. Les places sont limitées pour préserver la magie du lieu.

Redécouvrez la maison du poète sous un nouveau jour… et une nouvelle nuit. .

Musée Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 84 19 musée@maillane.fr

English :

During the summer, pleasant concerts take place in the garden of the Frederic Mistral Museum.

German :

Während des Sommers finden im Garten des Museums Frédéric Mistral angenehme Konzerte statt.

Italiano :

Durante l’estate, il giardino del Musée Frédéric Mistral ospita una serie di concerti.

Espanol :

En verano, el jardín del museo Frédéric Mistral acoge una serie de conciertos.

