Les soirées du plan d’eau DOING SOMETHING DANGEROUS WITH STYLE La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire

Les soirées du plan d’eau DOING SOMETHING DANGEROUS WITH STYLE La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire samedi 9 août 2025.

Les soirées du plan d’eau DOING SOMETHING DANGEROUS WITH STYLE

La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 19:30:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

.

La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 44 84 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les soirées du plan d’eau DOING SOMETHING DANGEROUS WITH STYLE Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral