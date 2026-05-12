Le Pas-Saint-l’Homer

Les soirées du Sympa l’Homer

Salle des fêtes Le Pas-Saint-l’Homer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Restauration sur place avec le food truck Bisschop’s Burger (Découvrez le Sympa Burger en exclusivité).

Animations et ambiance musicale. Scène ouverte (venez vous échauffer avant la fête de la musique)Scène ouverte.

Ouvert à tous. .

Salle des fêtes Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

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English : Les soirées du Sympa l’Homer

L’événement Les soirées du Sympa l’Homer Le Pas-Saint-l’Homer a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche