Les Soirées du Vendredi Les échappées belles Mas de Cadenet Trets
Les Soirées du Vendredi Les échappées belles Mas de Cadenet Trets mardi 26 mai 2026.
Trets
Les Soirées du Vendredi Les échappées belles
Mardi 26 mai 2026 de 18h30 à 22h30.
D57. Mas de Cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26 22:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Offrez-vous une parenthèse estivale chaque vendredi coucher de soleil, ambiance jazzy, vins locaux et cuisine gourmande vous attendent pour une soirée conviviale face à la Sainte-Victoire.
Les Échappées Belles du vendredi font leur grand retour !
Pensez à réserver vos places pour lancer la saison estivale comme il se doit.
Dans une atmosphère détendue et chaleureuse, venez admirer les magnifiques couchers de soleil sur la montagne Sainte-Victoire, un verre de vin à la main, tout en savourant de délicieux plats préparés sur place par notre foodtruck partenaire.
Ambiance jazzy au programme pour une véritable soirée d’été à la provençale.
Réservation en ligne obligatoire 12€ .
Mas de Cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59 boutique@masdecadenet.fr
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English :
Treat yourself to a summer interlude every Friday: sunset, jazzy atmosphere, local wines and gourmet cuisine await you for a convivial evening overlooking Sainte-Victoire.
L’événement Les Soirées du Vendredi Les échappées belles Trets a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme
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