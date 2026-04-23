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Les Soirées du Vendredi Les échappées belles Mas de Cadenet Trets

Les Soirées du Vendredi Les échappées belles Mas de Cadenet Trets mardi 26 mai 2026.

Lieu : Mas de Cadenet

Adresse : D57

Ville : 13530 Trets

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 12

Trets

Les Soirées du Vendredi Les échappées belles

Mardi 26 mai 2026 de 18h30 à 22h30.
D57. Mas de Cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26 22:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Offrez-vous une parenthèse estivale chaque vendredi coucher de soleil, ambiance jazzy, vins locaux et cuisine gourmande vous attendent pour une soirée conviviale face à la Sainte-Victoire.
Les Échappées Belles du vendredi font leur grand retour !

Pensez à réserver vos places pour lancer la saison estivale comme il se doit.

Dans une atmosphère détendue et chaleureuse, venez admirer les magnifiques couchers de soleil sur la montagne Sainte-Victoire, un verre de vin à la main, tout en savourant de délicieux plats préparés sur place par notre foodtruck partenaire.

Ambiance jazzy au programme pour une véritable soirée d’été à la provençale.

Réservation en ligne obligatoire 12€   .

Mas de Cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59  boutique@masdecadenet.fr

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English :

Treat yourself to a summer interlude every Friday: sunset, jazzy atmosphere, local wines and gourmet cuisine await you for a convivial evening overlooking Sainte-Victoire.

L’événement Les Soirées du Vendredi Les échappées belles Trets a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme

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