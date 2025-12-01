Les soirées enchantées du Collectif Musical Des Mauges au Château de la Tourlandry Château de La Tourlandry Chemillé-en-Anjou

Les soirées enchantées du Collectif Musical Des Mauges au Château de la Tourlandry

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Découvrez le château de la Tourlandry à travers une soirée exceptionnelle.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les huit musiciennes du Collectif Musical Des Mauges s’associent au ténor Clément Debieuvre, artiste à la présence aussi charismatique que sensible, pour offrir un moment suspendu où la virtuosité rencontre la magie de Noël.

Le programme, pensé comme un véritable écrin de féérie, entraînera le public au cœur des grands lieders de Mozart, Strauss et Poulenc. Aux côtés de ces pages intemporelles résonneront les célèbres valses étincelantes de Strauss, l’incontournable Casse-Noisette, ainsi que quelques clins d’œil pop subtilement glissés dans la soirée.

À l’issue du concert, l’Association des Amis de la Tourlandry prolongera la convivialité en proposant un vin chaud, parfait pour savourer l’esprit des fêtes au sein du décor enchanteur du château.

Réservation exclusivement en ligne.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour ouvrir la saison des fêtes avec élégance et émerveillement. .

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 42 65 63 assochateaulatourlandry@gmail.com

English :

Discover the Château de la Tourlandry through an exceptional evening.

