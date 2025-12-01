Les soirées fantastiques de la Belle Époque Promenade de la Digue Nyons

Les soirées fantastiques de la Belle Époque

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Un spectacle de mentalisme théâtralisé immersif et interactif sur le spiritisme à la Belle Époque , dans le cadre de Nyons en scène.

Théâtre spiritisme

Tout public à partir de 9 ans Durée 1h15

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

An immersive, interactive theatrical mentalism show about spiritualism in the Belle Époque , as part of Nyons en scène.

Theater of spiritualism

For all ages 9 and up Duration: 1h15

German :

Eine immersive und interaktive theatralische Mentalismusshow über den Spiritismus in der Belle Époque , im Rahmen von Nyons en scène.

Theater Spiritismus

Für alle ab 9 Jahren Dauer: 1h15

Italiano :

Uno spettacolo di mentalismo teatrale immersivo e interattivo sullo spiritismo nella Belle Époque , nell’ambito di Nyons en scène.

Teatro dello spiritismo

Per tutti a partire dai 9 anni Durata: 1 ora e 15 minuti

Espanol :

Espectáculo teatral de mentalismo inmersivo e interactivo sobre el espiritismo en la Belle Époque , en el marco de Nyons en scène.

Teatro del espiritismo

Para todos los públicos a partir de 9 años Duración: 1 hora 15 minutos

L’événement Les soirées fantastiques de la Belle Époque Nyons a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale