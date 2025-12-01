Les soirées fantastiques de la Belle Époque Promenade de la Digue Nyons
Les soirées fantastiques de la Belle Époque Promenade de la Digue Nyons vendredi 19 décembre 2025.
Les soirées fantastiques de la Belle Époque
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Un spectacle de mentalisme théâtralisé immersif et interactif sur le spiritisme à la Belle Époque , dans le cadre de Nyons en scène.
Théâtre spiritisme
Tout public à partir de 9 ans Durée 1h15
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
An immersive, interactive theatrical mentalism show about spiritualism in the Belle Époque , as part of Nyons en scène.
Theater of spiritualism
For all ages 9 and up Duration: 1h15
German :
Eine immersive und interaktive theatralische Mentalismusshow über den Spiritismus in der Belle Époque , im Rahmen von Nyons en scène.
Theater Spiritismus
Für alle ab 9 Jahren Dauer: 1h15
Italiano :
Uno spettacolo di mentalismo teatrale immersivo e interattivo sullo spiritismo nella Belle Époque , nell’ambito di Nyons en scène.
Teatro dello spiritismo
Per tutti a partire dai 9 anni Durata: 1 ora e 15 minuti
Espanol :
Espectáculo teatral de mentalismo inmersivo e interactivo sobre el espiritismo en la Belle Époque , en el marco de Nyons en scène.
Teatro del espiritismo
Para todos los públicos a partir de 9 años Duración: 1 hora 15 minutos
L’événement Les soirées fantastiques de la Belle Époque Nyons a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale