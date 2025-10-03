Les soirées folles de Vignolles Vignolles

Salle des fêtes de vignolles Vignolles Charente

Début : Vendredi 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 23:00:00

2025-10-03

Marché gourmand avec animation musicale. Le groupe Borderline se chargera d’assurer l’animation musicale avec une ambiance phénoménale garantie avec des reprises de grands standards de Rock français.

Salle des fêtes de vignolles Vignolles 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 46 52 19

English : The crazy evenings at Vignolles

Gourmet market with musical entertainment. The band Borderline will provide musical entertainment, guaranteeing a phenomenal atmosphere with covers of French rock classics.

German : Les soirées folles de Vignolles

Gourmet-Markt mit musikalischer Unterhaltung. Die Band Borderline sorgt für die musikalische Unterhaltung und garantiert eine phänomenale Stimmung mit Coverversionen großer französischer Rockstandards.

Italiano : Les soirées folles de Vignolles

Mercato gastronomico con intrattenimento musicale. Il gruppo Borderline si occuperà dell’intrattenimento musicale, con un’atmosfera fenomenale garantita da cover di grandi standard del rock francese.

Espanol : Les soirées folles de Vignolles

Mercado gastronómico amenizado con música. El grupo Borderline se encargará de la animación musical, con un ambiente fenomenal garantizado con versiones de grandes estándares del rock francés.

