Les soirées impact-impro La Comédie de Metz Metz

Les soirées impact-impro

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

La compagnie Impact vous invite à découvrir leurs spectacles de théâtre d’improvisation lors des soirées Impact-Impro .

On sait où la soirée commence, mais jamais comment elle finira.

Au fil des heures, les souvenirs s’avivent, les langues se délient, de nouvelles histoires commencent.Tout public

.

English :

The Impact company invites you to discover their improvisational theater shows during the Impact-Impro evenings.

We know where the evening begins, but never how it will end.

As the hours pass, memories come alive, tongues are loosened and new stories begin.

