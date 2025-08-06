Les soirées Jeu de rôles des mercredis d’août 2025 Pertuis

Les soirées Jeu de rôles des mercredis d’août 2025

Mercredi 6 août 2025 à partir de 19h.

Mercredi 13 août 2025 à partir de 19h.

Mercredi 20 août 2025 à partir de 19h.

Mercredi 27 août 2025 à partir de 19h. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : Mercredi 2025-08-06 19:00:00

fin : 2025-08-20

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Venez vous plonger dans nos parties de jeux de rôle que vous vouliez découvrir cet univers ou que vous soyez initiés.

Plus d’informations sur l’instagram « la cabane du rôliste » ou avec votre chat chouette

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and immerse yourself in our role-playing games, whether you want to discover this universe or you’re an initiate.

More information on instagram « la cabane du rôliste » or with your owl cat

German :

Tauche ein in unsere Rollenspielrunden, egal ob du diese Welt entdecken möchtest oder schon ein Anfänger bist.

Weitere Informationen auf Instagram « la cabane du rôliste » oder mit Ihrer Eulen-Katze

Italiano :

Venite a partecipare ai nostri giochi di ruolo, sia che vogliate scoprire questo mondo o che siate dei principianti.

Maggiori informazioni su instagram « la cabane du rôliste » o con la vostra chat chouette

Espanol :

Ven a participar en nuestras partidas de rol, tanto si quieres descubrir este mundo como si eres principiante.

Más información en instagram « la cabane du rôliste » o con tu chat chouette

