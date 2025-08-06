Les soirées Jeu de rôles des mercredis d’août 2025 Pertuis
Les soirées Jeu de rôles des mercredis d'août 2025 Pertuis mercredi 6 août 2025.
Les soirées Jeu de rôles des mercredis d’août 2025
Mercredi 6 août 2025 à partir de 19h.
Mercredi 13 août 2025 à partir de 19h.
Mercredi 20 août 2025 à partir de 19h.
Mercredi 27 août 2025 à partir de 19h. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse
Début : Mercredi 2025-08-06 19:00:00
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27
Venez vous plonger dans nos parties de jeux de rôle que vous vouliez découvrir cet univers ou que vous soyez initiés.
Plus d’informations sur l’instagram « la cabane du rôliste » ou avec votre chat chouette
.
125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come and immerse yourself in our role-playing games, whether you want to discover this universe or you’re an initiate.
More information on instagram « la cabane du rôliste » or with your owl cat
German :
Tauche ein in unsere Rollenspielrunden, egal ob du diese Welt entdecken möchtest oder schon ein Anfänger bist.
Weitere Informationen auf Instagram « la cabane du rôliste » oder mit Ihrer Eulen-Katze
Italiano :
Venite a partecipare ai nostri giochi di ruolo, sia che vogliate scoprire questo mondo o che siate dei principianti.
Maggiori informazioni su instagram « la cabane du rôliste » o con la vostra chat chouette
Espanol :
Ven a participar en nuestras partidas de rol, tanto si quieres descubrir este mundo como si eres principiante.
Más información en instagram « la cabane du rôliste » o con tu chat chouette
