Les soirées jeux de la ludothèque Saumur

Parce que le jeu favorise l’échange et la rencontre, la Ludothèque propose plusieurs soirées conviviales, ouvertes à tous et gratuites. L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Mardi 23 septembre Apéro-quiz pour l’égalité

De 19h à 21h, la ludothèque accueille le public pour une soirée ludique placée sous le signe de l’égalité.

Au programme un grand Burger Quiz et des jeux de société animés par l’équipe de la ludothèque, permettant de s’amuser tout en réfléchissant aux stéréotypes de genre.

Horaires 19h à 21h

Une soirée familiale, accessible dès 7 ans.

Sur inscription (places limitées)

Vendredi 3 octobre Enquête grandeur nature

Après le succès rencontré par la première enquête géante inspirée des « murder party », la ludothèque propose une nouvelle session. Le scénario Jean-Louis Roubira, célèbre auteur de jeux de société a été victime d’un terrible vol. Le prototype de son jeu Atacama a disparu du coffre-fort de la ludothèque dans lequel il avait pourtant été soigneusement placé. La police a été alertée par l’agent d’entretien qui a constaté la disparition le lendemain matin lors de sa prise de service. La veille, un comité restreint trié sur le volet s’était regroupé pour tester le jeu en présence de l’auteur afin de préparer la conférence de presse du lendemain soir. Que s’est-il passé ? La police est sur place mais les interrogatoires s’annoncent corsés saurez-vous aider les enquêteurs à faire la lumière sur cette sombre affaire… ?

Horaires 20h à 22h30

A partir de 12 ans par équipe de 4 personnes

Sur inscription (places limitées).

Vendredi 7 novembre Intrigues, effroi et coups bas

Tout au long de la soirée, les ludothécaires vous feront découvrir leur sélection de jeux de société sur la thématique de l’intrigue et du suspense. Jeux de stratégie, d’enquêtes, d’ambiance ou escape game, en coopération ou les uns contre les autres… il y en aura pour tous les goûts ! Parmi les titres proposés Hantise, Sherlock, Chronicles of crimes, Ricochet, Micro Macro Kids, Echoes, Behind, For a crown… Un programme varié à découvrir entre amis ou en famille, dès 8 ans !

Horaires 20h à minuit

A partir de 8 ans.

Vendredi 5 décembre Soirée jeux vidéo

Le jeu vidéo, ce n’est pas que pour les ados ! Alors que les jeux vidéo peuvent parfois être source d’incompréhension entre parents et enfants, cette soirée sera l’occasion de déconstruire les stéréotypes et de partager le plaisir de jouer ensemble.

Au programme jeux coopératifs, de plateforme, courses, combats, réflexion, karaoké ou encore danse sur PlayStation, Switch et Xbox. De Super Mario Bros Wonder à Overcooked, Fifa 24, Gang Beasts, Stick Fight, Pikuniku, mais aussi Dance Central et Let’s Sing, chacun trouvera son jeu favori.

Les jeux préférés de toutes les générations seront également mis à l’honneur grâce à l’association RGV, qui installera une vingtaine de consoles bornes d’arcade, Atari 2600, Megadrive, Wii…

Horaires 20h à 23h

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte).

Soirée organisée en partenariat avec la Scoope

880 avenue Francois Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

English :

Because games encourage exchange and encounters, the Ludothèque is offering several friendly evenings, open to all and free of charge. An opportunity to share time with family and friends on a variety of fun and stimulating themes.

German :

Weil das Spiel den Austausch und die Begegnung fördert, bietet die Ludothek mehrere gesellige Abende an, die für alle offen und kostenlos sind. Die Gelegenheit, einen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu teilen und dabei verschiedene, lustige und anregende Themen zu behandeln.

Italiano :

Poiché il gioco è un ottimo modo per conoscere altre persone, la ludoteca organizza una serie di serate conviviali, aperte a tutti e gratuite. È un’occasione per condividere il tempo con la famiglia e gli amici su una varietà di temi divertenti e stimolanti.

Espanol :

Porque los juegos son una excelente manera de conocer a otras personas, la ludoteca organiza una serie de veladas amistosas, abiertas a todos y gratuitas. Es una oportunidad para compartir tiempo con la familia y los amigos en torno a una variedad de temas divertidos y estimulantes.

