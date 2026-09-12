Informations pratiques

Saumur

Les soirées jeux de la ludothèque Soirée jeux de société spéciale jeux d’ambiance

880 rue François Mitterrand Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 23:30:00

Date(s) :

2026-11-06

Parce que le jeu favorise l’échange et la rencontre, la Ludothèque de Saumur propose plusieurs soirées conviviales. L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Les ludothécaires vous invitent à partager un moment convivial autour de jeux d’ambiance grandeur nature, animés par leurs soins Dr Gribouille, Kosmopolit, Hitster Bingo… il y en aura pour tous les goûts !

Jeux coopératifs, de stratégie, de dés ou de cartes, les ludothécaires vous font découvrir leur sélection coup de cœur du moment des jeux à tester, à partager et surtout… à savourer ensemble !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 6 novembre 2026 de 20h à 23h30. .

880 rue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

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English :

Because games encourage interaction and socializing, the Saumur Toy Library offers several fun-filled evenings. These events provide an opportunity to spend time with family or friends exploring a variety of fun and engaging themes.

L’événement Les soirées jeux de la ludothèque Soirée jeux de société spéciale jeux d’ambiance Saumur a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME