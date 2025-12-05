Les soirées jeux et cie ! Au Tallud Saison 2025 Maison des associations Le Tallud

Les soirées jeux et cie ! Au Tallud Saison 2025

Maison des associations 75 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-05

Retrouvez nous à la salle Gâtine de la Maison des Associations du Tallud pour passer une chouette soirée conviviale à discuter, jouer ou plus encore ?

Osez jeter les dés et nous nous occupons du reste !

La première fois que vous venez c’est gratuit les soirées suivantes choisissez entre 2€ par personne et par soirée ou bien une petite adhésion à l’association pour l’année civile. Cette adhésion passe à moitié tarif à partir de juillet !

A vendredi,

Luckytia et Laviatorr pour Les’Fées de la Tour .

Maison des associations 75 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 61 72 01 asso.lesfeesdelatour@gmail.com

