Les soirées jeux et cie ! Le 55, la guilde ludique Parthenay

Les soirées jeux et cie !

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Oyé Oyé !! Habitantes et habitants de Parthenay et de ses alentours !

Nous vous invitons à nous retrouver pour cette dernière soirée jeux, papotage et chocolats de l’année !

Laviatorr et Luckytia vos anim’ préférés seront présents pour vous lancer sur les jeux et vous servir nos mets délicieux )

Pour l’occasion une cinquantaine de jeux seront disponible et surtout … notre traditionnel tirage au sort de fin d’année pour gagner un lot !

Ludiquement,

L’équipe de Les’Fées de la Tour .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.lesfeesdelatour@gmail.com

