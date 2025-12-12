Les soirées jeux et cie ! Le 55, la guilde ludique Parthenay
Les soirées jeux et cie ! Le 55, la guilde ludique Parthenay vendredi 19 décembre 2025.
Les soirées jeux et cie !
Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Oyé Oyé !! Habitantes et habitants de Parthenay et de ses alentours !
Nous vous invitons à nous retrouver pour cette dernière soirée jeux, papotage et chocolats de l’année !
Laviatorr et Luckytia vos anim’ préférés seront présents pour vous lancer sur les jeux et vous servir nos mets délicieux )
Pour l’occasion une cinquantaine de jeux seront disponible et surtout … notre traditionnel tirage au sort de fin d’année pour gagner un lot !
Ludiquement,
L’équipe de Les’Fées de la Tour .
Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.lesfeesdelatour@gmail.com
