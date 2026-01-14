Les soirées jeux Soirée casino Saumur

Les soirées jeux Soirée casino

880 avenue François Mitterrand Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

2026-04-03

Parce-que le jeu favorise l’échange et la rencontre, la Ludothèque propose plusieurs soirées conviviales, ouvertes à tous et gratuites. L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Au programme de la soirée du vendredi 3 avril soirée casino.

Plongez dans l’époque d’un casino clandestin avec de vrais jeux mais du faux argent. Pour le

plaisir de se défier, bluffer, parier, rafler la mise, relancer… au risque de tout perdre !

Soirée animée par les ludothécaires et CréAventure.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 3 avril 2026 de 20h30 à 22h30. .

+33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

Because games encourage exchange and encounters, the Ludothèque is offering several friendly evenings, open to all and free of charge. An opportunity to share time with family and friends on a variety of fun and stimulating themes.

