Les soirées jeux Soirée jeu de rôles Saumur

880 avenue François Mitterrand Saumur Maine-et-Loire

2026-03-06 20:00:00

2026-03-06 22:30:00

2026-03-06

Parce-que le jeu favorise l'échange et la rencontre, la Ludothèque propose plusieurs soirées conviviales, ouvertes à tous et gratuites. L'occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Au programme de la soirée du vendredi 6 mars soirée jeu de rôle.

Découvrez le jeu de rôle à travers des univers ludiques et imaginatifs comme Donjons et Chatons,

Château Aventure ou Critical Sanctuaire. Guidés par un Maître du Jeu, vivez des aventures

uniques où l'histoire se construit ensemble.

Ouverte à tous, cette soirée s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux joueurs expérimentés,

avec plusieurs tables adaptées à chacun.

Soirée animée par les ludothécaires et l'association RGV.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 6 mars 2026 de 20h à 22h30.

880 avenue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

English :

Because games encourage exchange and encounters, the Ludothèque is offering several friendly evenings, open to all and free of charge. An opportunity to share time with family and friends on a variety of fun and stimulating themes.

