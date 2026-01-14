Les soirées jeux Soirée pyjama Saumur

Les soirées jeux Soirée pyjama

Parce-que le jeu favorise l’échange et la rencontre, la Ludothèque propose plusieurs soirées conviviales, ouvertes à tous et gratuites. L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Au programme de la soirée du vendredi 6 février soirée pyjama.

Une soirée cocooning à vivre en famille ! Enfilez vos chaussons les plus confortables et parez-vous de votre pilou pilou le plus douillet pour venir partager des parties de jeux de société et des

histoires racontées réconfortantes dans une ludothèque apprêtée pour l’occasion.

Soirée animée par les ludothécaires.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 6 février 2026 de 20h à 21h30. .

880 avenue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

English :

Because games encourage exchange and encounters, the Ludothèque is offering several friendly evenings, open to all and free of charge. An opportunity to share time with family and friends on a variety of fun and stimulating themes.

