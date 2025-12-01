Les Soirées Maniacs L’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan

Les Soirées Maniacs L’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan jeudi 11 décembre 2025.

Les Soirées Maniacs

L’Alambic des Arts 107 Rue Lutter Sondersdorf Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Distiller la Culture depuis l’Alambic des Arts vers le reste du monde.

Sur au moins 3 jours, en commençant par l’Alambic des Arts de Villeneuve de Marsan et en poursuivant sur d’autres communes (alentours ou éloignées), créer une suite de représentations à forte valeur culturelle et populaire.

Programme à venir. .

L’Alambic des Arts 107 Rue Lutter Sondersdorf Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 08 00 culture@cc-vdm.com

English : Les Soirées Maniacs

Distill culture from the Alambic des Arts to the rest of the world.

Over at least 3 days, starting at the Villeneuve de Marsan Alambic des Arts and continuing in other towns (near or far), create a series of performances with a strong cultural and popular value.

German : Les Soirées Maniacs

Kultur aus dem Alambic des Arts in den Rest der Welt tragen.

An mindestens drei Tagen, beginnend mit dem Alambic des Arts in Villeneuve de Marsan und weiterführend in anderen Gemeinden (in der Umgebung oder weit entfernt), eine Folge von Aufführungen mit hohem kulturellem und volkstümlichem Wert schaffen.

Italiano :

Distillare la cultura dall’Alambicco delle Arti al resto del mondo.

Nell’arco di almeno 3 giorni, partendo dall’Alambicco delle Arti di Villeneuve de Marsan e spostandosi in altre città (vicine e lontane), creare una serie di spettacoli dal forte valore culturale e popolare.

Espanol : Les Soirées Maniacs

Destilar la cultura del Alambic des Arts al resto del mundo.

A lo largo de al menos 3 días, empezando en el Alambic des Arts de Villeneuve de Marsan y pasando por otras ciudades (cercanas y lejanas), crear una serie de espectáculos de gran valor cultural y popular.

