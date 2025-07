Les soirées musicales de La Grange de Monteillac HORIZONS MUSICAL Sévérac-l’Église Laissac-Sévérac l’Église

Les soirées musicales de La Grange de Monteillac HORIZONS MUSICAL Sévérac-l’Église Laissac-Sévérac l’Église mardi 22 juillet 2025.

Les soirées musicales de La Grange de Monteillac HORIZONS MUSICAL

Sévérac-l’Église Camping Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-07-22 2025-08-12

Le Camping La Grange de Monteillac invite le groupe HORIZONS MUSICAL. Restauration possible sur place.

Nous privilégions notre clientèle pour les soirées organisées par le camping.

Seuls les locaux qui auront préalablement réservé une table au restaurant pour dîner pourront assister aux spectacles. .

Sévérac-l’Église Camping Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 21 00 info@la-grange-de-monteillac.com

English :

Camping La Grange de Monteillac invites the group HORIZONS MUSICAL. Catering available on site.

German :

Der Campingplatz La Grange de Monteillac lädt die Gruppe HORIZONS MUSICAL ein. Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Il Camping La Grange de Monteillac invita il gruppo HORIZONS MUSICAL. Ristorazione disponibile in loco.

Espanol :

El camping La Grange de Monteillac invita al grupo HORIZONS MUSICAL. Catering disponible en el sitio.

L’événement Les soirées musicales de La Grange de Monteillac HORIZONS MUSICAL Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)