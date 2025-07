Les soirées musicales du Chat Sauvage Route des Longevernes Saint-Lamain

Les soirées musicales du Chat Sauvage

Route des Longevernes Château de la Sauge Saint-Lamain Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-12 20:00:00

fin : 2025-08-12 23:00:00

2025-08-12

Cet été, en plein air et dans des lieux d’exception, venez partager ensemble l’écoute d’une œuvre classique sur vinyles et Hifi Vintage.

Pensez à apporter votre siège pour une écoute encore plus agréable.

À Saint-Lamain, venez découvrir ou redécouvrir Beethoven. .

Route des Longevernes Château de la Sauge Saint-Lamain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47

