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AGENDA · Vonnas

Les Soirées Musicales en Veyle Eglise de St Jean sur Veyle Vonnas

vendredi 25 septembre 2026 · Eglise de St Jean sur Veyle · Vonnas

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Eglise de St Jean sur Veyle
Adresse
Eglise de Grièges
Ville
01540 Vonnas
Département
Ain
Tarif
22 22 22 Tarif plein

Vonnas

Les Soirées Musicales en Veyle

Eglise de St Jean sur Veyle Eglise de Grièges Vonnas Ain

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Les Soirées Musicales en Veyle – 1ère édition
3 jours, 3 concerts d’exception, 3 lieux du patrimoine
  .

Eglise de St Jean sur Veyle Eglise de Grièges Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  info@lessoireesmusicalesenveyle.com

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English :

Musical Evenings in Veyle – 1st Edition
3 days, 3 exceptional concerts, 3 historic venues

L’événement Les Soirées Musicales en Veyle Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle

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