Les Soirées Musicales en Veyle Eglise de St Jean sur Veyle Vonnas
vendredi 25 septembre 2026 · Eglise de St Jean sur Veyle · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
Les Soirées Musicales en Veyle
Eglise de St Jean sur Veyle Eglise de Grièges Vonnas Ain
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Les Soirées Musicales en Veyle – 1ère édition
3 jours, 3 concerts d’exception, 3 lieux du patrimoine
.
Eglise de St Jean sur Veyle Eglise de Grièges Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 info@lessoireesmusicalesenveyle.com
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English :
Musical Evenings in Veyle – 1st Edition
3 days, 3 exceptional concerts, 3 historic venues
L’événement Les Soirées Musicales en Veyle Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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