Les Soirées Musicales en Veyle Eglise de St Jean sur Veyle Vonnas

vendredi 25 septembre 2026 · Eglise de St Jean sur Veyle · Vonnas

Informations pratiques

Vonnas

Les Soirées Musicales en Veyle

Eglise de St Jean sur Veyle Eglise de Grièges Vonnas Ain

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Les Soirées Musicales en Veyle – 1ère édition

3 jours, 3 concerts d’exception, 3 lieux du patrimoine

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Eglise de St Jean sur Veyle Eglise de Grièges Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 info@lessoireesmusicalesenveyle.com

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English :

Musical Evenings in Veyle – 1st Edition

3 days, 3 exceptional concerts, 3 historic venues

L’événement Les Soirées Musicales en Veyle Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle