Les Soirées Vin et Musique du Palais Hommage à Marcus Miller & Kenny Garrett Le Palais Royan
Les Soirées Vin et Musique du Palais Hommage à Marcus Miller & Kenny Garrett Le Palais Royan vendredi 21 novembre 2025.
Les Soirées Vin et Musique du Palais Hommage à Marcus Miller & Kenny Garrett
Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Les soirées du bar à vins du Palais révèlent toute l’authenticité des Vignobles Royan Atlantique.
.
Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
Evenings at the Palais wine bar reveal all the authenticity of Vignobles Royan Atlantique.
German :
Die Abende in der Weinbar Le Palais offenbaren die ganze Authentizität der Vignobles Royan Atlantique.
Italiano :
Le serate all’enoteca del Palais rivelano tutta l’autenticità dei vigneti del Royan Atlantique.
Espanol :
Las veladas en el bar de vinos Palais revelan toda la autenticidad de los viñedos de Royan Atlantique.
L’événement Les Soirées Vin et Musique du Palais Hommage à Marcus Miller & Kenny Garrett Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Royan Atlantique