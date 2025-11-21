Les Soirées Vin et Musique du Palais Hommage à Marcus Miller & Kenny Garrett Le Palais Royan

Les Soirées Vin et Musique du Palais Hommage à Marcus Miller & Kenny Garrett

Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Les soirées du bar à vins du Palais révèlent toute l’authenticité des Vignobles Royan Atlantique.

Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Evenings at the Palais wine bar reveal all the authenticity of Vignobles Royan Atlantique.

German :

Die Abende in der Weinbar Le Palais offenbaren die ganze Authentizität der Vignobles Royan Atlantique.

Italiano :

Le serate all’enoteca del Palais rivelano tutta l’autenticità dei vigneti del Royan Atlantique.

Espanol :

Las veladas en el bar de vinos Palais revelan toda la autenticidad de los viñedos de Royan Atlantique.

