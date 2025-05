Les Soirées Saint-Branchoises – Saint-Branchs, 23 mai 2025 19:00, Saint-Branchs.

Nous vous attendons sur l’esplanade de la salle des fêtes de Saint-Branch pour les soirées Saint-branchoises.

Animations, concerts et restauration sur place (burger-frites, galettes, crêtes, fromages, bières, vins…);

De 19h à 23h.

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 71 41 48 soireessaintbranchoises@gmail.com

English :

We look forward to seeing you on the esplanade of the Saint-Branch village hall for the Saint-Branch Soirées.

Entertainment, concerts and on-site catering (burger-frites, galettes, crêtes, cheese, beer, wine…);

From 7pm to 11pm.

German :

Wir erwarten Sie auf der Esplanade des Festsaals von Saint-Branch zu den Saint-branchoises-Abenden.

Animationen, Konzerte und Verpflegung vor Ort (Burger und Pommes frites, Galettes, Crêtes, Käse, Bier, Wein…);

Von 19 Uhr bis 23 Uhr.

Italiano :

Non vediamo l’ora di vedervi lì, con non meno di 4 food truck e 2 band! Unitevi a noi per dare vita a Saint-Branchs per l’ultima volta!

Espanol :

Le esperamos en la explanada del ayuntamiento de Saint-Branch para las veladas de Saint-Branch.

Animación, conciertos y restauración in situ (hamburguesas con patatas fritas, galettes, crêtes, queso, cerveza, vino, etc.);

De 19:00 a 23:00 h.

